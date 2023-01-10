Ефросинина ответила, почему российские звезды яростно поддерживают абсурдную пропаганду и террористическую войну

Украинская телеведущая Маша Ефросинина попыталась объяснить, почему российские артисты яростно подыгрывают кремлевской пропаганде и поддерживают кровавую войну в Украине. По мнению звезды, таким образом путинисты стараются не сойти с ума и оправдать свое рабское мышление.

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Впрочем, их все равно ждет конец, считает Ефросинина. Такой ответ она дала одному из подписчиков в своих Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Украинка предположила, что поведение ярых путинистов – это их защитная реакция от реальности и собственной совести.

"Потому что если они признают открыто весь пизд*ц, частью которого они являются, то им останется только публично вздернуться. Так работает психика рабов – чтобы не сойти с ума, нужно переложить ответственность за свою причастность к преступлениям на других. Найти оправдание своей вине, сделав виновными жертв", – объяснила Маша Ефросинина.

Артистка продолжила – когда такие пропутинские звезды открыто признают свою вину, им "физически конец". И добавила, что им в любом случае придется расплатиться за свои преступления.

Кстати, ранее Ефросинина эмоционально прокомментировала ситуацию с Таисией Повалий, которая в новогоднюю ночь развлекала россиян песней "Червона рута". Ведущая заявила, что ее тошнило во время просмотра.

Как писал OBOZREVATEL, Маша Ефросинина, чей муж Тимур Хромаев служит в рядах ВСУ, рассказала, что произошло с его бизнесом. По словам звезды, 48-летний предприниматель потерял все, что построил по окончании чиновничьей деятельности.

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