Единственная в мире: 2-летняя чудо-девочка с уникальной болезнью заговорила вопреки прогнозам врачей. Фото и видео

Чудо произошло с 2-летней Амелией Пеппер. Врачи утверждали, что ребенок никогда не заговорит, но вопреки всем диагнозам и прогнозам, он начал разговаривать. Амелия – единственный в мире человек, обладающий уникальной генетической последовательностью, вызывающий нарушение зрения и движений.

Видео дня

Сейчас девочка "стала болтливой", а мать называет ее "настоящим чудом". Из-за заболевания, даже не имеющего названия, Амелию нужно кормить через зонд, поскольку она имеет высокий риск, того, что пища может попасть в легкие. У ребенка плохое зрение и пониженный мышечный тонус. Поэтому самостоятельно сидеть, ходить или ползать для нее нереально. Хотя врачи были уверены, что девочка не сможет говорить, сейчас такие слова, как "мама", "папа" и "привет", стали посильными для нее, пишет Nottinghamshire.

"Она умеет вокализовать, она очень болтлива, как и я. Поэтому она может произносить много звуков и говорить "привет", "мама" и "папа", что действительно здорово", – рассказала мать, 27-летняя Сиан Лоуренс. Женщина также отметила, что ее дочь очень любит громкую музыку.

Сиан продолжила: "Она чудом здесь. Все, из-за чего она прошла, все длительные пребывания в больнице, все операции, которые ей сделали..." Женщина надеется, что дочь сможет контролировать свое тело позже: "...в то же время мы не знаем, что еще она сможет сделать, только на более поздних этапах".

Амелия имеет специальное оборудование, такое как стойка, специальное кресло и коляска, которые помогают в повседневных передвижениях. "Мы также рассматриваем инвалидные коляски, когда она немного повзрослеет, чтобы дать ей немного независимости – это то, на что я действительно надеюсь, что ее ждет в будущем", – говорит мать.

Свое первое Рождество Амелия отпраздновала в больнице. Из-за того, что у девочки есть нарушения движений, мать решила воспользоваться услугой Play Therapy Pod, которую предлагает благотворительная организация Newlife для детей с ограниченными возможностями. Эта услуга предусматривает временную выдачу семье сенсорных игрушек, которые предоставляются в зависимости от потребностей ребенка.

Ранее OBOZ.UA писал о семье Пинкертонов, усыновивших шестерых мальчиков с синдромом Дауна. Они прекрасно ладят с другими людьми и их жизнь вполне обычная.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!