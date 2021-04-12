Единственная дочь Филиппа прокомментировала смерть принца

Единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа принцесса Анна впервые отреагировала на смерть отца.

Соответствующее письмо опубликовано на странице королевской семьи в Instagram, в котором говорится, что герцог Эдинбургский был для нее примером.

"Я понимала, что когда-то отец умрет, но на самом деле к такому нельзя быть готовым. Он был моим учителем, сторонником и критиком, его примеру жизни и службы я хотела бы подражать. Его способность обращаться с каждым человеком как с индивидуальностью наложило отпечаток на все мероприятия, в которых герцог участвовал", – написала она.

Дочь считает честью идти по стопам герцога Эдинбургского, и ей было приятно поддерживать отца в его деятельности. Анна отметила, что принц Филипп значил много как в Великобритании, так и в странах Содружества и во всем мире.

"Хотела бы подчеркнуть, насколько семья ценит послания и воспоминания большого количества людей, жизни которых принц также коснулся. Мы будем по нему скучать, но он оставил наследие, которое может вдохновить нас всех", – добавила принцесса.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. В Британии объявили национальный траур – королевская семья будет скорбеть 30 дней.

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