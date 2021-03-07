DZIDZIO о готовности завести детей: мама права, время пришло

Украинский певец, основатель и лидер группы DZIDZIO Михаил Хома откровенно рассказал о личной жизни. Артист признался, планирует ли он становиться папой в ближайшем будущем.

Так, в программе "Светская жизнь" DZIDZIO рассказал, что начал задумываться о пополнении в семье с женой Ярославой (известна как SLAVIA). По словам артиста, к этому его постоянно подталкивает его мама, которая живет в Италии.

"Каждый последующий звонок матери начинается со слов "Я тебе хочу сказать …". Но мама права, потому что маленькие дети открывают в людях новые грани, новую любовь, новое поведение. И я думаю, что время пришло", – признался певец.

Помимо этого, певец также прокомментировал отпуск своей супруги. Так, недавно Ярослава отправилась сама отдыхать в Доминикану, без своего мужа. Как утверждает DZIDZIO, никакой отдых не приносит ему такого удовольствия, как работа, поэтому он со спокойной душой отпустил супругу отдыхать без него.

Напомним, DZIDZIO – украинская поп-группа, созданная в 2009 году по инициативе популярного музыканта Андрея Кузьменка (Скрябина). Главным персонажем в ней выступает комический герой DZIDZIO, в которого и перевоплотился Михаил Хома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Хома, известный под псевдонимом DZIDZIO рассказал, как потерял своего отца в достаточно юном возрасте – артисту было 13 лет. По словам знаменитости, он очень тяжело пережил смерть близкого человека, ведь был очень привязан к нему.