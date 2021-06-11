Джо и Джилл Байдены вышли в свет в кроссовках и джинсах. Фото

В четверг, 10 июня, президент США Джо Байден и его супруга Джилл появились на публике в стильных луках – джинсах и кроссовках. Пара решила перекусить возле гостиницы в Корнуолле после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Семья Байденов подошла к отелю и многие люди не ожидали увидеть их.

До этого президент США заявлял, что встреча с Джонсоном прошла очень продуктивно. После этого Байден вместе с супругой предпочли заказать еду в одном из заведений возле гостиницы.

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Первая леди США для выхода в свет выбрала светлые джинсы, удобные черные кроссовки с белой подошвой, бежевое пальто и разноцветный шарф. Глава государства также был в спортивной обуви и черном наряде.

Коротко о знаменитостях:

Джо Байден – американский государственный и политический деятель, член Демократической партии. Действующий президент США с 20 января 2021 года. Ранее – 47-й вице-президент США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года.

Джилл Байден – американская учительница. Первая леди США с 20 января 2021 года, вторая леди США с 2009 по 2017 годы. Супруга 46-го президента США Джо Байдена.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, первая леди США Джилл Байден продемонстрировала новый элегантный образ в синем жакете. Таким образом супруга президента страны показала, как готовится к предстоящей встрече.