Джамала выступила в финале "Голоса країни-11" с новой песней. Видео

В воскресенье, 25 апреля, на телеканале "1+1" показали 14 выпуск вокального талант-шоу "Голос країни-11". В конце эфира зрители имели возможность насладиться ярким выступлением певицы крымскотатарского происхождения Джамалы. Она презентовала хит под названием "Верю в тебя".

Исполнительница стала приглашенным гостем суперфинала. Об этом OBOZREVATEL узнал во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Зрители оценили чувственное выступление артистки, а также звездные судьи, которые похвалили ее свежий трек.

Кроме того, ведущий Юрий Горбунов заявил, что после выступления на "Голосі країни" он ждет украинскую знаменитость с не менее эффектным номером на "Танцях з зірками".

Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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