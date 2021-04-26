Джамала выступила в финале "Голоса країни-11" с новой песней. Видео
В воскресенье, 25 апреля, на телеканале "1+1" показали 14 выпуск вокального талант-шоу "Голос країни-11". В конце эфира зрители имели возможность насладиться ярким выступлением певицы крымскотатарского происхождения Джамалы. Она презентовала хит под названием "Верю в тебя".
Исполнительница стала приглашенным гостем суперфинала. Об этом OBOZREVATEL узнал во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).
Зрители оценили чувственное выступление артистки, а также звездные судьи, которые похвалили ее свежий трек.
Кроме того, ведущий Юрий Горбунов заявил, что после выступления на "Голосі країни" он ждет украинскую знаменитость с не менее эффектным номером на "Танцях з зірками".
Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
MONATIK спел в финале "Голоса країни-11" свой легендарный хит. Популярный артист продемонстрировал в финале вокального шоу композицию "Ресницы безопасности", немного изменив ее и впервые показав свежую версию поклонникам и своим коллегам.
Кароль с подопечной спели в финале "Голоса країни-11" народный хит. В финале звездный тренер вместе с участницей Юлией Тимочко удивили зрителей чувственным номером, исполнив известную композицию "Мальви".