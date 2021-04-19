Джамала восхитила фанатов редким снимком сына и отца

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками снимком, на котором показала своего отца Алима и 10-месячного младшего сына Селима. Дедушка с внуком позировали на диване.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), написав трогательные слова, с которыми обратилась к фанатам.

В кадре отец Джамалы был одет в клетчатой рубашке, а малыш – в ползунках с принтом мультфильма "Винни Пух". Мальчик с объятиями полез к дедушке, а тот с улыбкой смотрел на него.

"Из-за того, что творится в мире, хочется праздновать не только месяца, но и дни. Праздновать каждый-каждый день жизни! И не только малышей, но и родителей, родственников, близких. Хочется обнять и никогда не отпускать! Обнимайте чаще своих близких. Будьте здоровы! Happy 10 months", – подписала снимок артистка.

Пользователям сети очень понравилось нежное фото родных Джамалы и они засыпали ее комплиментами.

"Люблю вас и уважаю за искренность во всем, за человечность и доброту. Будьте счастлива всегда!", "Счастливый дедушка", "Как правильно написано, цените то, что имеете, и берегите", – пишут люди в комментариях.

Джамала – украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины.

Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Джамала долгое время не показывала публике своего младшего сына Селима. И недавно артистка все же засветила лицо ребенка, трогательно поздравив его в соцсетях.