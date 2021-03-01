Джамала продемонстрировала безупречное чувство стиля в новых образах. Фото

Украинская певица Джамала показала стильные весенние образы, снявшись в новой фотосессии.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала серию снимков, на которых позировала в роскошных нарядах. Для первого образа знаменитость выбрала бежевые брюки с высокой посадкой и белоснежную блузку. Дополнила свой стиль певица кожаной курткой молочного цвета (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Далее артистка предстала в брючном костюме кораллового оттенка. Также на ней была классическая белая футболка.

Следующий наряд звезды – костюм-тройка небесно-голубого цвета. Она дополнила образ объемными серьгами, собранными волосами и красивым макияжем.

"Можно ждать весну, а можно быть весной! Вы же знаете, что можно поднять себе настроение красивой одеждой", – подписала фотографии она.

Поклонники в комментариях пишут, что новые наряды ей очень идут:

"Джамала, у вас прекрасный вкус, стиль, свой почерк, продолжайте вдохновлять!", "Боже, какая же Вы красивая! Обожаю Вас", "Сногсшибательная", "Очень красивая!".

Как сообщал OBOZREVATEL, Джамала и Осадчая примерили балаклаву. Украинские знаменитости показали стильные головные уборы украинского бренда Bevza. Его создателем является дизайнер и модельер Светлана Бевза.