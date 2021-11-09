'Двадцатилетняя' блогерша назвала свой реальный возраст и шокировала фанатов. Видео

Блогерша Альбина Март, выглядящая на 20 лет, назвала подписчикам свой реальный возраст, чем шокировала пользователей соцсети.

На видео, которое Март опубликовала в своем TikTok, она танцует с двумя девушками, перед которыми стоят детские коляски. По словам блогерши, обе дамы приходятся ей дочками, а младенцы – это ее внуки. В конце ролика Альбина шокирует подписчиков цифрой, которая якобы обозначает ее возраст – 50! (чтобы посмотреть видео, доскрольте страничку до конца).

"Я бабушка в 50, но выгляжу на 20. Я хочу иметь 10 внуков" – написала под видео женщина.

Видео дня

Подписчики высказали свое недоумение в комментариях. Одни не поверили, что это настоящий возраст Альбины, другие начали восхищаться ее идеальным внешним видом как для мамы двоих 25-летних дочерей.

"50? Я все время думала, что тебе 20", "Ты выглядишь намного моложе", "Даже твои дочери выглядят старше тебя!", "Ты великолепно выглядишь, вот бы и мне быть такой в 50 лет!", "Глядя на тебя, мне не страшно стареть", – писали восторженные комментаторы.

С большой вероятностью девушка все-таки разыграла подписчиков. Благодаря такому трюку с возрастом она смогла за короткие сроки увеличить свою аудиторию. Сам же ролик набрал около 900 тысяч лайков и стал вирусным.

Если проанализировать другие соцсети девушки, то становится понятно, что у нее действительно есть дети, но они еще совсем маленькие. Своего третьего ребенка Альбина родила несколько месяцев назад.

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