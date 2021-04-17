Депортированная из ОАЭ украинка рассказала детали о голой фотосессии. Видео

Украинка Яна Грабощук, которую вместе с другими девушками депортировали из ОАЭ из-за голых фотографий на дубайском небоскребе, сказала, что ей стыдно и 8 дней в СИЗО она отсидела заслуженно.

Инцидент девушка прокомментировала журналистам ТСН. Ее интернет-сообщество идентифицировало на скандальных снимках по татуировке на бедре (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Грабощук рассказала, что начала работать с 19 лет и успела поменять много профессий, но на обнаженных фото она не зарабатывает. "Это больше хобби", – заявила она.

Свои поездки и дружбу с организатором нашумевшей съемки Виталием Гречиным, который повез их в Дубай, девушка назвала просто ярким дружеским отдыхом.

Украинка призналась, что даже не подозревала, к чему может привести позирование нагишом на балконе дубайского небоскреба, но в том, что произошло, она никого не обвиняет.

По ее словам, это не была фотосессия, поскольку они сделали только несколько кадров. Полиция узнала об этом, когда местный сосед перепостил фотографии и указал там аккаунт полиции.

Правоохранители допрашивали девушек с утра до поздней ночи, потом забрали личные вещи.

"Отпустили, говорит, потому, что после исследования телефонов удостоверились, что девушки – не эскортницы", – отметили журналисты.

В то же время организатор поездки до сих пор остается в тюрьме в ОАЭ.

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