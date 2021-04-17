Депортированная из ОАЭ украинка рассказала детали о голой фотосессии. Видео
Украинка Яна Грабощук, которую вместе с другими девушками депортировали из ОАЭ из-за голых фотографий на дубайском небоскребе, сказала, что ей стыдно и 8 дней в СИЗО она отсидела заслуженно.
Инцидент девушка прокомментировала журналистам ТСН. Ее интернет-сообщество идентифицировало на скандальных снимках по татуировке на бедре (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Грабощук рассказала, что начала работать с 19 лет и успела поменять много профессий, но на обнаженных фото она не зарабатывает. "Это больше хобби", – заявила она.
Свои поездки и дружбу с организатором нашумевшей съемки Виталием Гречиным, который повез их в Дубай, девушка назвала просто ярким дружеским отдыхом.
Украинка призналась, что даже не подозревала, к чему может привести позирование нагишом на балконе дубайского небоскреба, но в том, что произошло, она никого не обвиняет.
По ее словам, это не была фотосессия, поскольку они сделали только несколько кадров. Полиция узнала об этом, когда местный сосед перепостил фотографии и указал там аккаунт полиции.
Правоохранители допрашивали девушек с утра до поздней ночи, потом забрали личные вещи.
"Отпустили, говорит, потому, что после исследования телефонов удостоверились, что девушки – не эскортницы", – отметили журналисты.
В то же время организатор поездки до сих пор остается в тюрьме в ОАЭ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Дубае арестовали группу молодых девушек за то, что они позировали полностью обнаженными на балконе отеля Dubai Marina. Среди них были украинки из Киева, Жашкова, Запорожья.
Выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.