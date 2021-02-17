Дорофеева в прозрачном корсете восхитила поклонников. Фото

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала пикантный образ в стильном корсете.

Фанаты оценили наряд знаменитости и засыпали ее комплиментами. Соответствующее фото Дорофеева опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, певица позировала на камеру в прозрачном корсете от украинского бренда Statnaia Corsets и джинсах светлого оттенка. Свой образ звезда дополнила стильными перчатками.

"Скоро весна, скоро весна, скоро эти ночи беспокойного сна", – подписала кадр Дорофеева.

Стоит отметить, что поклонники остались в восторге от нового снимка певицы. В комментариях под постом ей оставили множество комплиментов.

"Лучшая!", "Очень красивая", "Ого! Суперкрутая и красивая!", "Надеюсь, весна принесет вам новые песни, поэтому бессонные ночи будут иметь сумасшедший саундтрек", – пишут люди в сети.

Напомним, Надя Дорофеева – украинская певица, дизайнер и видеоблогер. С 8 июля 2015 года замужем за певцом и телеведущим Владимиром Дантесом. В феврале 2016 года запустила свою линию одежды "It’s My DoDo".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева поделилась на своей страничке в сети серией нежных фото в кровати. На певице был лишь белый ультра-короткий топ и такого же цвета шортики, которые оголили ее ноги.