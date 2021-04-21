Дорофеева примерила детский образ в розовых цветах. Видео

Надя Дорофеева опубликовала в соцсетях короткий ролик, на котором позирует на диване в широкой розовой футболке с котиками и джинсах.

Популярная украинская певица и тренер вокального шоу "Голос страны-11" украсила волосы заколками, а ногти покрасила в зеленый. Видео появилось в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Мультяшные пластмассовые кольца на пальцах, макияж в розовых тонах, массивные розовые босоножки на липучках и гладко причесанные волосы создали образ маленькой девочки начала 2000-х.

Перепостив видео в свой Instagram, Надя сообщила, что это – кадры из рекламного ролика для косметических брендов.

В комментариях поклонники Дорофеевой напомнили певице, что она не любит розовый цвет, хотя и отметили, что он ей очень к лицу.

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