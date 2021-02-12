Дорофеева показала 'развратные' танцы в снегу. Видео

Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками видео, на котором станцевала под знаменитую песню Карди Би "WAP".

Артистка решила покреативничать и записала ролик на улице в снегу. Соответствующее видео она опубликовала на странице в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Дорофеева в спортивном костюме темно-зеленого цвета, синей куртке и уггах решила сексуально подвигаться под песню "WAP" на улице. Но из-за кучи снега это выглядело забавно, так как в конце видео певица упала, и сама посмеялась с этого.

"Возвращаем тренды", – подписала ролик знаменитость.

Поклонникам в сети понравился танец Дорофеевой. Они оставили множество приятных комментариев под видео.

"Наконец-то мы увидели этот тренд по полной", "Все, закрывайте тренд, лучше уже не будет", "Круто!", "Смотрится весело", "Умничка", – пишут люди.

Стоит отметить, что Карди Би выпустила трек и клип в 2020 году и сразу же получила мировую популярность. Со временем танец под песню "WAP" стал трендом в TikTok и многие пользователи начали записывать подобные видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева поделилась на своей страничке в сети серией нежных фото в кровати. На певице был лишь белый ультра-короткий топ и такого же цвета шортики, которые оголили ее ноги.