Дорофеева показала последствия госпитализации перед концертом в Египте: я не скучаю

Украинская певица Надя Дорофеева показала последствия пребывания в больнице Египта после сильного отравления. На ее руке – большой синяк.

Травма возникла после того, как в медицинском учреждении медсестры не смогли установить катетер в руку исполнительницы шесть раз. Новым снимком бывшая солистка группы "Время и Стекло" поделилась на своей странице в Instagram.

Фото появилось в воскресенье, 14 ноября в Insta-stories. Кадр Дорофеева подписала так: "Египет, я не скучаю".

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Из-за отравления она вынуждена была провести под капельницей некоторое время. После "стараний" египетских медиков на сгибе левой руки певицы образовался огромный синяк.

Напомним: причиной отравления стало несвежее мясо, которое ела артистка: "В больнице выяснилось, что Наде стало плохо из-за барбекю. Оно оказалось несвежим", – рассказали поклонники Дорофеевой на ее фан-странице в сети.

Проблемы со здоровьем у певицы начались 6 ноября, ее срочно госпитализировали. Это произошло прямо перед концертом. Из-за отравления выступление украинской исполнительницы пришлось перенести. 8 ноября Дорофеева вместе с командой прилетела в Киев и показала фото из больницы.

Коротко о звезде:

Украинская поп-исполнительница, бывшая участница группы "Время и Стекло". С 2020 года начала сольную карьеру и выступает под псевдонимом DOROFEEVA.

Родилась в Симферополе (Крым) в 1990 году. Победительница конкурса "Черноморские игры" (2004) и финалистка телепроекта "Шанс" (2005).

Женщина с 2015 года замужем за украинским певцом Владимиром Дантесом.

Не так давно артистка рассекретила свои параметры: весит она 48 кг при росте 168,5 см, объем бюста – 83, талии – 63, а бедер – 94 см.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дорофеева опубликовала фото рядом с машиной Патрульной полиции и копом. Что именно произошло, певица не уточнила.