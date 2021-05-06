Дорофеева показала модные луки в новой фотосессии. Фото и видео

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала сразу несколько стильных нарядов. Знаменитость появилась как в элегантном платье, так и уличном стиле – джинсах и кедах.

Соответствующий ролик артистка опубликовала на странице в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Так, Дорофеева снялась в новой фотосессии, автором которой стал украинский фотограф Богдан Богданов.

Сначала певица позировала в джинсовой куртке и брюках молочного цвета, а затем в костюме oversize в клетку. Для другого лука звезда выбрала oversize пиджак, белую рубашку, галстук, джинсы, кеды и черную кепку.

Также Дорофеева была одета в обтягивающее черное платье и голубые босоножки, а на другом кадре – в мини-юбке, топе, пиджаке и салатовых туфлях-лодочках на каблуках.

Свои аутфиты артистка дополнила эффектной прической и легким макияжем.

Коротко о знаменитости:

Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".

В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками архивными фото, на которых показала, как выглядела в школьные годы – тогда у артистки была прямая челка.