Дорофеева показала, как носить самый модный свитер 2021 года. Фото

Украинская певица, дизайнер и видеоблогер Надя Дорофеева продемонстрировала поклонникам стильный образ.

Так, знаменитость позировала в сером джемпере с высоким воротом и молнией, который стал главным трендом 2021 года. Свой образ она дополнила брюками-клеш и массивными белыми кроссовками. Соответствующие снимки Дорофеева опубликовала в личных Instagram-сторис (кадры смотрите ниже).

Отметим, что певица показывала стильный наряд в одной из комнат своей квартиры. Она снимала себя на камеру в большом зеркале.

Напомним, что Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло". В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на Youtube.

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