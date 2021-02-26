Дорофеева показала, как носить самый модный свитер 2021 года. Фото
Украинская певица, дизайнер и видеоблогер Надя Дорофеева продемонстрировала поклонникам стильный образ.
Так, знаменитость позировала в сером джемпере с высоким воротом и молнией, который стал главным трендом 2021 года. Свой образ она дополнила брюками-клеш и массивными белыми кроссовками. Соответствующие снимки Дорофеева опубликовала в личных Instagram-сторис (кадры смотрите ниже).
Отметим, что певица показывала стильный наряд в одной из комнат своей квартиры. Она снимала себя на камеру в большом зеркале.
Напомним, что Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло". В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на Youtube.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Надя Дорофеева решила предстала в совершенно неожиданном образе. Певица показала серию фото, на которых позировала в оверсайз кофте, белых спортивных штанах и кедах на массивной подошве. Свой образ она дополнила панамой.
Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос похвасталась новым образом. Она показала фото, где предстала в темно-синем деловом костюме.
Певица украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде показала пикантный образ, едва прикрывающий грудь.