Дорофеева, Каменских, Полякова: как звезды выглядят на самом деле

Не все украинские звезды любят показывать себя без макияжа, прически и дорогих нарядов, идеально подобранных стилистами. Поэтому они стараются скрыть, как выглядят в реальной жизни.

Однако есть те, кто, наоборот, демонстрирует свои звездные будни и выходные без прикрас и предстает перед поклонниками в непривычном амплуа обычной женщины. OBOZREVATEL сделал подборку украинских знаменитостей, которые не стесняются публиковать в своих соцсетях фото "из жизни" и на собственном примере показывают, насколько отличается экранный образ от реальности.

33-летняя певица Настя Каменских прекрасно выглядит, поэтому смело постит селфи и другие снимки, на которых запечатлена без мейка. Также она ведет TikTok, где часто размещает видео с переодеваниями до-после, снимая себя в пижамах и домашней одежде, с растрепанными волосами и заметными морщинками. Тем не менее это не отпугивает ее поклонников, а наоборот. Ведь они понимают, что их кумир – обычная женщина, со своими проблемами и недостатками, которая лучше проведет выходной в кругу близких, чем поедет в клуб или дорогой ресторан.

Чаще других делится в сети подробностями своей жизни телеведущая Катя Осадчая. Она и раньше легко могла показать фото в Instagram, где позирует без косметики, сейчас же делает это регулярно. Лицо программы "Світське життя" в жизни совсем не такое, как мы видим по телевизору. Осадчая дома превращается в любящую жену и маму, переодевается в удобную растянутую футболку, завязывает волосы и наслаждается размеренностью семейной жизни.

Время после работы и вне сцены певица предпочитает проводить с любимым мужем Владимиром Дантесом. Крепкие и теплые отношения позволяют Наде полностью отключиться от проблем и быть собой, без макияжа, сексуальных нарядов и каблуков. На этих кадрах можно увидеть, насколько расслабленно и счастливо выглядит знаменитость, пусть даже и с растрепанными волосами, припухшим лицом и в растянутой майке.

Известная телеведущая также любит дома расслабляться с мужем и не заботиться о внешнем виде. Поэтому Маша не наносит макияж, часто ходит в одном халате по дому и не укладывает волосы, что в реальной жизни делает ее практически неузнаваемой для поклонников.

Певица довольно редко публикует кадры без макияжа в своем инстаграм. Кроме того, на многих фото она перебарщивает с фильтрами. Ее соцсети – это идеальная картинка идеальной жизни, отражение той Оли, что на сцене. Однако в редкие моменты она все же делится с поклонниками частичкой личной жизни и публикует кадры без макияжа, на которых выглядит совершенно иначе, чем мы привыкли видеть.

Кстати, не только украинские звезды выглядят по-разному на публике и дома.

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OBOZREVATEL ранее рассказывал, как одеваются голливудские звезды первой величины в реальной жизни.