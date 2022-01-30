Домашнее секс-видео Памелы Андерсон и Томми Ли: как украденная видеокассета изменила мир

2 февраля 2022 года на телеэкраны выйдет американский мини-сериала Pam & Tommy, с Лили Джеймс и Себастианом Стэном, посвященный биографии актрисы и эротической модели Памелы Андерсон и барабанщика рок-группы Mötley Crüe Томми Ли. Сюжет картины расскажет о периоде бракосочетания звездной пары, а главной темой станет похищение и публикация их знаменитого домашнего секс-видео.

Детали скандальной истории, которая заложена в основу телесериала, рассказало издание Rolling Stone. Как известно, домашнее видео, которое наделало много шума в СМИ, было снято еще в далеком 1995 году. Кассету записывали во время медового месяца Памела Андерсон и Томми Ли. Конечно, эти кадры не должен был видеть кто-либо кроме звездной пары, но уже через несколько месяцев о видеозаписи будут знать миллионы людей.

Видео дня

Все началось весной 1995 года с того, что молодожены расслаблялись в своем особняке в Малибу и организовывали его ремонт. К тому времени пара была несносной и выдвигала работникам все новые и новые требования, это было настолько невыносимо, что даже доходило до абсурда. Уже готовую работу заставляли переделывать, ведь звезда хотела выключатель уже не в этом месте, а в другом.

Дошло до того, что пара была недовольна работой электрика Рэнда Готье и просто выгнала его, не заплатив 20 тысяч долларов. Однако, когда рабочий даже не пытаясь забрать свои честно заработанные деньги, вернулся за инструментами, на него наставил оружие Томми Ли, который сказал тому убираться.

Именно в тот момент мужчина решил отомстить звездам и получить наличные, которые ему задолжали. Он спланировал украсть из гаража сейф, в котором хранились драгоценности и ценные вещи. В тот момент рабочий даже не подозревал о существовании кассеты с домашним видео. Он долго изучал план дома и систему охраны.

Готье месяцами следил за домом, знал расположение камер и как их выключить. Чтобы добраться до них, он переоделся в собаку пары, накинув на себя белый мех тибетского яка. Войдя внутрь, он унес сейф и просто вывез его на тележке.

Находка внутри изменила его жизнь – домашнее видео пары стало бы настоящим золотым дном, если бы он продал его таблоидам, но Готье пошел еще дальше. Дело в том, что электрик работал в порноиндустрии и знал нюансы этого бизнеса.

Получив кассету, он отнес ее в порностудию и посмотрел вместе с владельцем. После просмотра они были без ума от счастья, понимая, что находка может сделать их очень богатыми.

Однако "бизнесмены" столкнулись с неожиданной проблемой – компании не хотели покупать у них ленту без письменного согласия Томми и Пэм. Поэтому этот амбициозный план потерпел неудачу.

После долгих раздумий, мужчины создали веб-сайты, на которых просили людей послать деньги в обмен на копию кассеты. Несколько других мужчин, также участвовавших в сделке, начали продавать копии кассеты прямо из багажников своих автомобилей.

После неожиданного роста внимания к паре, они поняли, что их видео не просто украдено, а уже распространено. Томми Ли был невероятно зол и нанял не только частных детективов, но и банды байкеров, чтобы найти и наказать виновника. Однако это привело к тому, что еще большее число людей захотели увидеть домашнее видео звезд.

Шумиха вокруг дела набрала оборотов после того, как несколько изданий получили копию записи, но предупредили, что не будут использовать кадры без разрешения звезд. В этот момент Андерсон и Ли действительно запаниковали и подали в суд на ряд крупных изданий, требуя 10 миллионов компенсации. Однако это решение возымело обратный эффект: посмотреть видео захотели еще больше людей.

Тем временем на порносайте Club Love фильм циклически повторялся в течение 5 часов, а люди со всего мира подключались и смотрели видео. Весь Голливуд уже видел частные кадры звезд, а поэтому, им не оставалось ничего другого, как смириться и подписать авторские права Club Love.

Кто-угодно, кто имел подписку, имел неограниченный доступ к записи, и, в конце концов, ее начали распространять на видеокассетах и DVD. В феврале 1998 года домашнее видео Пэм и Томми уже официально начали продавать в магазинах, а сами продажи и прибыли поражали. По данным Rolling Stone, только на законных продажах лента заработала примерно 77 миллионов долларов менее чем за 12 месяцев.

На самом же деле, запись не была чем-то слишком особенным и длилась 54 минуты, из которых сцены секса занимали около восьми. Однако кассета, похищенная Готье, действительно изменила мир.

После громкого скандала и широкого резонанса в обществе, 13 штатов приняли так называемое законодательство о "порно мести", чтобы мужчины не публиковали в интернете видео и фотографии сексуального характера с участием из бывших жен.

А в Европе начали правовые эксперименты, позволяя гражданам подавать петиции об удалении из сети информации, которая может навредить их достоинству или репутации. Это новшество получило название "право быть забытым".

Трудно поверить, но электрик Рэнд Готье так и не разбогател на своей находке. С официальных продаж видео он не получил ни цента. Несмотря на это, он заявил, что счастлив, ведь смог запомниться миру своим поступком.

Однако до сих пор остается загадкой как рабочему удалось избежать многочисленных судебных тяжб с профессиональными юристами, хитрых детективов и расправы от байкерских банд.

Напомним, режиссером мини-сериала выступил Крэйг Гиллеспи, а сценаристом – Роб Сигел. Выход сериала намечен на платформе Hulu. В главных ролях: Лили Джеймс и Себастиан Стэн в роли Памелы Андерсон и Томми Ли. Премьера намечена на 2 февраля 2022 года.

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