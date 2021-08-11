Дочь покойной звезды 'Форсажа' выходит замуж. Видео

Дочь покойного голливудского актера Пола Уокера по имени Мидоу поделилась с поклонниками радостной новостью. 22-летняя девушка сообщила о помолвке со своим бойфрендом и показала кольцо на безымянном пальце.

Соответствующее видео она опубликовала на личной страничке в Instagram. В коротком ролике счастливая девушка плавала в бассейне, демонстрируя на камеру кольцо с большим бриллиантом.

Избранником Мидоу стал актер Луи Торнтон-Аллан, который совсем недавно начал строить свою карьеру.

К слову, новость о помолвке стала сюрпризом для поклонников девушки, поскольку они с Луи всего лишь месяц назад подтвердили свои отношения. Начинающий актер опубликовал пост в Instagram, где назвал Мидоу своим лучшим другом, а девушка показала трогательное видео с Луи, где назвала его "своей любовью".

Видео дня

Подписчики Мидоу сразу же принялись поздравлять девушку.

"Поздравляю", "Люблю тебя, это так прекрасно", "Поздравляю, моя любовь", "Поздравляю, ангел", "Поздравляю детка, счастья вам", – пишут в сети.

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