До мурашек. Могилевская прочитала молитву за Украину под кадры зверств России

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская прочла молитву "Отче наш" на фоне кадров зверств, которые сделала Россия на нашей земле. Она изменила слова в своей песне "Місяць", которую исполнила еще в 1999 году, и актуализировала ее.

Могилевская в сообщении к видео в Instagram призвала украинцев молиться за наше государство (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Таким образом, она продолжает поднимать боевой дух граждан.

"Молимся за тех, кто должен выстоять. Молимся за всех погибших. Молимся за Украину", – призвала она.

Пользователи соцсети положительно оценили адаптацию песни певицы на современный лад:

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Ранее OBOZREVATEL писал, что Могилевская предусмотрела Украине "красивую победу" в войне, которую развязала РФ. Знаменитость также заявила, даже если останется один украинец, он будет до последнего стрелять ради поражения оккупантов.