До этого был ветер в голове: Павлик заявил, что только в 55 лет почувствовал себя отцом

Украинский певец 55-летний Виктор Павлик заявил, что еще привыкает к рождению своего сына Михаила. По его словам, до этого у него был ветер в голове, и он был творческим и даже легкомысленным человеком.

Артист отметил, что на данный момент переживает разные эмоции: нежность и тревожность одновременно. Об этом знаменитость рассказал в интервью изданию "Факты".

"Сын еще совсем маленький, с ним постоянно Катя, мама ее помогает. Я тоже стараюсь, вместе купаем его, могу подгузники поменять, на руках убаюкать, ночью встаю. А также на мне домашние закупки. Но в последнее время дома бываю не так часто. Сейчас я участвую в проектах "Співають всі" на канале "Украина", вхожу в звездную сотню жюри, в течение всей недели на съемках, с самого утра и до позднего вечера. Приезжаю очень измученный. Катя все понимает, и сама немного скучает за рабочей атмосферой. Она мой концертный директор, все время была со мной на всех проектах и концертах", – сообщил Павлик.

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Певец подчеркнул, что достаточно рано стал отцом. По его словам, когда родился сын Александр, а затем дочь Кристина, то у него еще был ветер в голове.

"Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дед. Имею трех внуков: Давида, Вадима и Амину. Получается, мои внуки старше сына", – добавил Павлик.

Напомним, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик не так давно показали фото со своей свадьбы. Пара обменялась обетами еще 29 мая 2020 года.

Позже Репяхова сообщила, что они с артистом отменили свадьбу из-за пандемиим коронавируса. Пара планировала устроить теплый семейный праздник в кругу близких и друзей 18 августа.

7 августа стало известно о смерти 21-летнего сына Виктора Павлика Павла. Юноша два года боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 15 июня украинский артист 55-летний Виктор Павлик и его 27-летняя супруга Екатерина Репяхова стали родителями. У пары родился сын.