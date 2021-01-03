"Дизель шоу" показали закулисье новогодней программы, свергнувшей "Квартал 95"

Известная юмористическая студия "Дизель шоу", которая обошла "Квартал 95" по просмотрам в новогоднюю ночь, показала в соцсетях закулисье своей праздничной программы.

На официальной странице в Facebook "Дизель шоу" опубликовали ролик, в котором были показаны рабочие моменты со съемочной площадки новогоднего концерта. В видео комики не только продемонстрировали сам процесс создания шоу, но и передали важные слова к Новому году всем телезрителям.

"За последний год наша жизнь, как и ваша, наверняка достаточно серьезно изменилась. Поэтому прямо сейчас мы приступим к съемкам нашего концерта, чтобы потом прийти в ваш дом и развеселить вас", – говорил в видео Егор Крутоголов.

Кроме того, в видео комики акцентировали внимание на том, чтобы украинцы берегли себя, своих родных и близких и заявили что "юмор лечит".

К слову, на днях украинцы в сети объяснили, почему смотрели "Дизель шоу" вместо "Квартала 95" в новогоднюю ночь. Как оказалось, из-за политических убеждений и связи "Квартала" с президентом Украины Владимиром Зеленским, рейтинг просмотров их концертов существенно упал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новогодний номер "Дизель шоу" обвинили в плагиате. В сети заметили, что один из номеров студии очень похож на выступление русской команды КВН.