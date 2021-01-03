"Дизель шоу" показали закулисье новогодней программы, свергнувшей "Квартал 95"

Obozrevatel
Obozrevatel
Люди
256
'Дизель шоу' показали закулисье новогодней программы, свергнувшей 'Квартал 95'

Известная юмористическая студия "Дизель шоу", которая обошла "Квартал 95" по просмотрам в новогоднюю ночь, показала в соцсетях закулисье своей праздничной программы.

На официальной странице в Facebook "Дизель шоу" опубликовали ролик, в котором были показаны рабочие моменты со съемочной площадки новогоднего концерта. В видео комики не только продемонстрировали сам процесс создания шоу, но и передали важные слова к Новому году всем телезрителям.

"За последний год наша жизнь, как и ваша, наверняка достаточно серьезно изменилась. Поэтому прямо сейчас мы приступим к съемкам нашего концерта, чтобы потом прийти в ваш дом и развеселить вас", – говорил в видео Егор Крутоголов.

Кроме того, в видео комики акцентировали внимание на том, чтобы украинцы берегли себя, своих родных и близких и заявили что "юмор лечит".

К слову, на днях украинцы в сети объяснили, почему смотрели "Дизель шоу" вместо "Квартала 95" в новогоднюю ночь. Как оказалось, из-за политических убеждений и связи "Квартала" с президентом Украины Владимиром Зеленским, рейтинг просмотров их концертов существенно упал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новогодний номер "Дизель шоу" обвинили в плагиате. В сети заметили, что один из номеров студии очень похож на выступление русской команды КВН.

шоу-бизнесшоуКвартал 95Дизель Шоу