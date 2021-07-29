Дизайнер Марк Джейкобс показал лицо после пластической операции. Фото

58-летний американский модельер Марк Джейкобс сделал пластическую операцию и показал результат своим поклонникам. Основатель собственной марки Marc Jacobs уверен, что "нет пределу совершенства".

В своем Instagram он поделился с подписчиками своими впечатлениями и кадрами после операции. Он написал: "В синяках. Больной. И суперопухший".

На фото, которое Марк опубликовал еще на прошлой неделе, он в марлевой повязке, а его лицо закрывает медицинская маска.

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Известно, что операцию проводил известный в Нью-Йорке доктор Эндрю Джаконо. Через его скальпель прошли множество знаменитостей.

Несколько дней спустя Марк опубликовал снимок из больницы, где он лежит в барокамере с перевязанной головой, а затем — снимки с уже готовым результатом, на третий и шестой день после операции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в топе вопросов к пластическому хирургу в период с мая по сентябрь: "А можно ли делать пластические операции летом?". Журналисты разобрались, что значит сезонность в эстетической медицине, и есть ли она на самом деле.