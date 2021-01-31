Димопулос прыгнула с парашютом в ОАЭ и поделилась впечатлениями. Фото и видео

Экс-участница группы "ВИА Гра" и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос решилась на серьезный шаг – прыгнуть с парашютом и побороть свой самый большой страх.

На странице в Instagram звезда поделилась не только эмоциями от прыжка, но и яркими снимками с этого момента. На фото и видео заметно, как певица одновременно боится и бесконечно счастлива, что решилась на такой экстремальный шаг.

"Эти ощущения невозможно описать! Одна из самых невероятных, фантастических и сумасшедших приключений в моей жизни! Прыжок с парашютом с 4 тысяч метров над красотами Дубая. Ступайте туда, где вам страшно, и освобождайте себя от пут, чтобы познавать мир, быть счастливыми и свободными", – написала в Instagram Димопулос.

В комментариях пользователи сети пришли в восторг от смелого поступка Димопулос и отметили, что гордятся артисткой.

"Боже, это просто супер, нереальная сила духа. Горжусь и восхищаюсь, и хочу тоже пригнуть", "У меня аж руки вспотели. Ты умничка", "Вот это эмоции", – писали поклонники в фотоблоге звезды.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL Димопулос показала идеальную фигуру на фото с повзрослевшим сыном.