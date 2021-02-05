Девушка с помощью макияжа превращается в знаменитостей и создает оптическую иллюзию. Фото

Визажист из Великобритании Ники Хилл стала звездой социальных сетей благодаря своим умениям превращаться в любую знаменитость. Кроме того, она может создавать оптические иллюзии на лице.

Своими работами Хилл активно делится на странице в Instagram. Так, она может легко стать Анджелиной Джоли, Адель или любой другой знаменитой персоной, пишет "Апостроф" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что Хилл – самоучка, которая занимается макияжем около семи лет. На сегодняшний день девушка имеет почти 12 тысяч подписчиков в сети.

Британка решила научиться самой создавать искусство и начала тренироваться на собственном лице. На грим у нее уходит несколько часов, в зависимости от сложности. Например, для превращения в Робина Уильямса у Хилл заняло 12 часов.

Стоит отметить, что пользователи сети в комментариях под каждым новым преображением засыпают комплиментами визажиста. Поклонники в восторге от мастерства знаменитости.

"Блестяще!", "Ух ты, потрясающе", "Ты такая потрясающая и чрезвычайно талантливая", "Действительно талантлива", – пишут люди в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее визажист из Канады Сетарех Хоссейни создала необычные образы знаков зодиака с помощью макияжа, которые примерила на себе.