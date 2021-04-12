Девушка Илона Маска показала инопланетные шрамы на всю спину. Фото

Канадская певица, музыкант, автор песен и девушка Илона Маска Граймс продемонстрировала новую необычную татуировку на всю спину. Так, рисунок напоминает "инопланетные шрамы", как выразилась сама знаменитость.

Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Звезда добавила, что ей пришлось вытерпеть много боли, прежде чем рисунок был полностью готов.

"Я еще не успела сделать хорошую фотографию, потому что все тело пока болит. На протяжении следующих нескольких недель моя спина будет вся красная, зато мы сделали красивые инопланетные шрамы", – говорится в подписи к снимку.

Напомним, что встречаться с предпринимателем Илоном Маском Граймс начала в 2018 году. В январе прошлого года на своей странице в социальных сетях она выложила фото, на котором позировала обнаженной с пририсованным изображением светящегося эмбриона в животе. С того момента начались слухи о возможной беременности артистки от американского миллиардера.

4 мая 2020 у пары родился сын, которого они назвали X Æ A-12.

Граймс показала новую татуировку. instagram.com/grimes

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка Илона Маска Граймс появилась в вещах украинского бренда. Она поделилась фотографиями, на которых позировала в пуховике, а также капюшоне-косынке известного украинского бренда IENKI IENKI. Основателем марки является Дмитрий Евенко.