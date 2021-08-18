Дерево упало прямо на машину: Кондратюк показал последствия сильного шторма в США

Украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк показал поклонникам, с какой ситуацией столкнулся из-за непогоды в США. На его арендованный автомобиль упало дерево в результате сильного шторма.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал соответствующую фотографию. Известно, что сейчас ведущий отдыхает со своей семьей в Аризоне. И на время отдыха он решил взять в аренду авто (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

По словам Кондратюка, 17 августа в штате Аризона был сильный шторм, из-за чего повалило деревья. Одно из них упало на машину звезды. Ведущий отметил, что транспортное средство, к счастью, застраховано.

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"В Темпе, штат Аризона, вчера поздно вечером был шторм. Очень сильный. Я такого еще не видел. Возле отеля, где мы живем, этот шторм вызвал только один инцидент – дерево упало на автомобиль. Но это был мой арендованный автомобиль! К счастью, он не пострадал. Но и застрахован он хорошо. А я еще вчера радовался, что припарковал авто в тени", – поделился шоумен.

Коротко о знаменитости:

Игорь Кондратюк – украинский телеведущий и продюсер, шоумен.

В 1984 году окончил физический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. После окончания вуза работал научным сотрудником отдела молекулярной биофизики Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Продюсировал Виталия Козловского, Александра Воевуцкого, Наталью Валевскую, Павла Табакова, Инну Воронову, Олесю Киричук и группу "Авиатор" (совместно с Юрием Никитиным). На сегодняшний день не занимается продюсированием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк рассказал, что до событий в 2014 году был в нормальных отношениях со многими знаменитостями, в том числе и Константином Меладзе. По его словам, культура не может быть вне политики во время войны.