Даша Астафьева покрасовалась в одном боди и прозрачной блузке. Фото

Известная украинская модель, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева поделилась с поклонниками новыми пикантными кадрами. Знаменитость сексуально позировала в одном боди и прозрачной блузке.

Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram. "Иногда мне кажется, что пленка – лучшее, что человек может взять в руки не думая. Не считая себя", – загадочно написала знаменитость.

Для фото Астафьева предпочла черное боди, широкий пояс на талии и прозрачную белую блузку, которая спадала с ее плеч. Образ она дополнила массивными аксессуарами и черными туфлями на высоком каблуке.

Видео дня

На первом снимке модель позирует перед зеркалом, повернувшись боком к объективу камеры, а на втором девушка сексуально выгнувшись, сидит в кресле.

Поклонники ринулись писать комплименты Даше.

"Самая-самая", "Я сейчас упаду в обморок от этой красоты", "Боже, как же вы прекрасны", "Красивая", "Умопомрачительно красивая женщина", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Модель Даша Астафьева получила небывалую популярность, после того, как выиграла титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate).

Родилась в 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области.

После школы поехала покорять столицу и познакомилась с продюсером Юрием Никитиным, который в 2007 году предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд".

Была участницей группы NikitA. В 2017 начала сольную карьеру.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Даша Астафьева устроила сексуальную фотосессию в кровати, соответствующими снимками она поделилась с поклонниками.