Дантес позировал в бюстгальтере с оголенным торсом. Видео

Украинский певец Владимир Дантес удивил своих поклонников необычным внешним видом.

На своей странице в Instagram он опубликовал короткий ролик, на котором позировал в белом бюстгальтере. Кроме этого, на исполнителе были темно-синие джинсы и черные ботинки (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"А как вы начинаете свое утро, ребята?", – прокомментировал он свое эффектное появление.

Стоит отметить, что недавно подобным сюрпризом ошарашил своих фанатов украинский продюсер и музыкант Потап (Алексей Потапенко). Он примерил накладной бюст внушительных размеров и рассказал о своих впечатлениях.

Напомним, Владимир Дантес – украинский певец, телеведущий, радиоведущий, экс-участник группы "ДиО.фильмы", которая распалась в 2015 году. Он окончил Харьковское музыкальное училище, затем учился на экономическом факультете Харьковского политехнического института. В 2008 году вместе с Вадимом Олейником победил на украинской "Фабрике звезд-2". После этого молодые ребята создали дуэт "Дантес и Олейник", который существовал до апреля 2015 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Потап примерил накладную грудь и показал видео. Он н опубликовал сториз, в котором продемонстрировал "обновку", а также рассказал о своих ощущениях.