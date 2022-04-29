Данилко рассказал о звонках звезд из России после начала войны: им уже запретили концерты

Популярный украинский музыкант и шоумен Андрей Данилко, более известный благодаря своему сценическому амплуа Верки Сердючки, рассказал, что после начала вторжения РФ в Украину ему звонили несколько российских звезд. По его словам, этим артистам уже начали отменять концерты.

"Да, это известные люди. Их было немного, три-четыре, но это были те звонки от артистов, которые в этой ситуации ничего не могли. Конечно, они противники этого всего", – сказал Данилко во время интервью для " Говорящим " головам ".

Музыкант заметил, что не может назвать русских звезд по именам, чтобы не подставлять их.

"Если им запретили концерты, а им запретили концерты, я просто не хочу их подставлять. Да, им запретили выступления. Кажется, только одной артистке за то, что она опубликовала черный квадратик", – добавил он.

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Данилко также вспомнил о звонке от коллеги из Латвии Лаймы Вайкуле, активно строившей свою карьеру в России.

"Я настолько был ошеломлен реакцией Лаймы... Она настолько была, как вам сказать, встревожена, сопереживала, все так эмоционально. Мне казалось, я более спокойный, чем она", – вспоминает музыкант.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Данилко упомянул о звонке Лаймы Вайкуле в первые дни войны. Эстрадная певица предложила артисту приехать к ней в безопасное место.