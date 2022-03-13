Данилко на белорусском языке рассказал о преступном плане Путина и призвал белорусов стать на сторону Украины

Популярный украинский певец, композитор и продюсер Андрей Данилко, более известный благодаря своему сценическому амплуа Верки Сердючки, обратился к гражданам Беларуси с просьбой не вестись на провокации диктатора Путина, который готов бомбить территории РБ, только для того, чтобы обвинить в этом Украину и настроить мир против украинского народа. Свое обращение шоумен записал на родном для белорусов языке.

Соответствующий пост появился на личной странице артиста в Instagram. Данилко акцентировал на том, что Украина никогда не нападет на дружественный белорусский народ.

Звезда опубликовал герб на фоне бело-красно-белого флага. Он является символом протестов в республике, которые начались в августе 2020 года в связи с фальсифицированной победой Лукашенко на президентских выборах. А ранее такое знамя использовалось национальным движением Беларуси с конца 19 начала 20 веков.

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Данилко напомнил, что "братская" Россия напала на Украину, а значит, Путин так же легко может вторгнуться с оружием и на белорусскую землю.

"Украина не предпринимала и не намерена предпринимать агрессивных действий против дружественного белорусского народа, как и против любых других. Мы, украинцы, мирный народ, стоящий за свои земли. И мы никому не позволим здесь править. А русский "братский" народ к вам не относился по-братски. Провокация с бомбежкой вашей территории – это преступный план Путина, в котором, как он и задумал для себя, вы – шахматные пешки. Российские войска начали бомбить вашу территорию, чтобы обвинить в этом Украину. Россия пытается втянуть вас в войну с нами", – заявил музыкант.

Андрей Михайлович призвал белорусов сделать выбор на пользу Украины. В обратном случае, по мнению знаменитости, граждане Беларуси бесславно погибнут, защищая интересы диктаторов и тиранов Путина и Лукашенко.

"У вас еще есть шанс вписать славную страницу в свою историю – встать на сторону Украины. Либо вы, следуя воле Путина-Лукашенко, бесславно погибнете, либо вы станете на сторону наших народов и, по сути, национальных героев Беларуси и Украины. Выбор за вами", – подытожил шоумен.

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