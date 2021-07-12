Чувствовал себя грязью на ее подошве, – бывший муж Меган Маркл высказался о разводе с герцогиней

До встречи с принцем Гарри Меган Маркл была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном, брак с которым распался спустя два года. По словам королевского эксперта Эндрю Мортона, экс-избранник герцогини "почувствовал себя грязью на ее подошве" после того, как она вернула ему обручальное кольцо по почте.

Об этом Мортон написал в своей книге "Меган: принцесса Голливуда", передает издание Express. Решение развестись было принято Меган "совершенно неожиданно", поэтому ее бывший возлюбленный несколько лет тяжело переживал разрыв отношений, "едва сдерживая свой гнев" (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Меган и Тревор впервые встретились в 2004 году и связали себя узами брака в 2011 году. В 2013 году они развелись из-за непримиримых разногласий, как сообщали СМИ.

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Меган Маркл встретила принца Гарри в 2016 году. Пара поженились в 2018-м, в мае 2019-го у них родился сын Арчи, а в июне 2021-го – дочь Лилибет Диана.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Меган Маркл не торопится возобновлять общение со своими родственниками по той причине, что между ними есть огромное социальное неравенство. Один из членов семьи Маркл заявил, что они, вероятнее всего, больше никогда не будут общаться.