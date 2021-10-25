'Чтобы стать известной, надо было умереть': подруга погибшей Гатчинс ответила на слухи о ее романе с Болдуином. Эксклюзив

Оксана Стефанишена познакомилась с погибшей на съемках фильма "Ржавчина" Галиной Гатчинс еще в начале 2000-х. Они вместе поступили на факультет журналистики в Киевский национальный университет.

За годы учебы Оксана и Галина стали лучшими подругами и пронесли эту дружбу спустя многие годы. Стефанишена эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась моментами из своей жизни, связанными с Галиной, и раскрыла, где состоятся похороны знаменитой украинки.

По словам Оксаны, Галина Гатчинс в последний раз была в Украине в 2018 году, когда приезжала к ней на свадьбу.

"Она прилетала ко мне в 2016 году на свадьбу. Тогда и виделись в последний раз. А говорили по телефону 29 сентября – она звонила поздравить меня с днем рождения", – вспоминает подруга погибшей украинки.

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Она говорит, что их дружба началась в далеком 2005 году, но в общей сложности они знали друг друга около 20 лет.

Как рассказывает Стефанишена, Галина находила прекрасное во всем и была очень позитивной. У нее была прекрасная семья – любящий муж и 9-летний сын, оставшиеся после смерти Галины одни.

"Очень светлый, добрый человек с отличным чувством юмора и с невероятным талантом видеть прекрасное во всем. Она была влюблена в свою профессию и очень любила свою работу", – делится Оксана.

Также Оксана прокомментировала и сплетни по поводу причины убийства подруги. В сети судачат, что Галину якобы убили из-за ревности. Также существует мнение, что Галина была любовницей Алека Болдуина.

"Это все ложь. Они были в сугубо профессиональных отношениях. Ничего личного между ними никогда не было. Я спрашивала, как ей было на проекте "Ржавчина", она говорила, что очень интересно работать, что классная локация и команда", – утверждает лучшая подруга Гатчинс.

Стефанишена отмечает, что Галину совсем не случайно оказалась в Голливуде. По ее словам, у оператора из Украины был невероятный талант и умение видеть ракурсы и замечать нужные детали, которые не видели остальные.

"Ее целью было передавать миру свое видение через объектив камеры. Она умела замечать самые мелкие детали, видеть нужные ракурсы, очень любила снимать документальные фильмы и путешествовать по миру", – восхищается украинка.

Оксана сожалеет, что Гатчинс пришлось умереть, чтобы прославиться на весь мир.

"Расскажите это. Пусть это будет мой вклад в ее память. Жаль, что ей, чтобы стать известной, надо было умереть. Она заслужила, чтобы о ней говорили не в контексте гибели… Но хоть так пусть о ней узнают", – отметила Стефанишена.

Оксана добавила, что Галина была уникальным человеком с Душей с большой буквы, которая оставила после себя свой талант и любовь.

Она говорит, что, по словам мужа Галины Гатчинс – Мэтью, ее похороны состоятся в США.

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