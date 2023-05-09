'Честь поговорить с президентом': звезда 'Люди Икс' Лев Шрайбер вспомнил поездку в Украину и показал кадр с Зеленским

Американский актер, режиссер и сценарист Лев Шрайбер в который раз решил поддержать Украину. Он вспомнил свою поездку в нашу страну, состоявшуюся в августе 2022 года, и рассказал о впечатлениях после знакомства с президентом Владимиром Зеленским. В июле того же года артист стал послом фандрейзинговой платформы по сбору средств для Украины UNITED24 в направлении медицинской помощи.

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Звезда фильма "Люди Икс" поделился совместным снимком с украинским лидером в Instagram. Он признался: именно от Зеленского узнал, что такое истинная природа патриотизма. Кроме того, актер отметил – для него было честью приехать в Украину и пообщаться с главой государства (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я имел возможность и честь поговорить с президентом Зеленским во время моей недавней поездки в Киев. Он подробно говорил о благодарности как источнике силы и действия, а также об истинной природе патриотизма. Спасибо всем, кто сделал возможным этот разговор. Впереди еще больше…", – читаем под публикацией Шрайбера.

За 16 часов пост знаменитости набрал 20 тысяч лайков и 700 комментариев. "Спасибо за поддержку. Для нас это очень важно", "Невероятно, спасибо, что существуют такие люди, как вы", "Максимальный респект вам, Лев", "Круто видеть вас двоих вместе! Правда удивительно", "Спасибо за вашу поддержку, мы выражаем глубокое уважение американскому народу, который помогает с начала войны", – оставляют комментарии под постом селебрити.

Следует напомнить, что Лев также занимается психологической помощью в Украине. Ранее в Instagram он рассказывал о проекте психологической помощи под названием "Ukraine Needs You" и призвал граждан нашей страны обращаться за помощью к специалистам, а не решать проблемы самостоятельно.

Недавно OBOZREVATEL информировал, что Киев посетили звезды Голливуда украинского происхождения Кэтрин Винник и Иванна Сахно. Актрис заметили на Михайловской площади в столице Украины, где они смогли рассмотреть разрушенную трофейную технику российских оккупантов.

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