Бывший Дженнифер Лопес забрал ранее подаренное ей авто: фанаты высмеяли этот поступок

Бывшего возлюбленного американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес бейсболиста Алекса Родригеса раскритиковали за то, что он позировал на новом фото рядом с красным кабриолетом Porsche 911 GTS. Известно, что ранее мужчина подарил автомобиль экс-избраннице на 50-летие.

Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram. Родригес был запечатлен в стильном костюме и солнцезащитным очках. Под снимком он оставил подпись, которая озадачила юзеров (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я супер-приземленный", – говорилось там.

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Спортивную машину Алекс подарил Джей Ло на 50-летие в 2019 году. Покупка обошлась ему в 140 000 долларов.

Пользователи решили высказать свое недовольство в комментариях под публикацией. Они заявили, что "настоящие мужчины не забирают подарки после разрыва отношений".

"Ты забрал машину у Джей Ло?", "Я думала, что ты отдал этот красный Porsche", "Дикарь. Позирует с машиной, которую он купил Джей Ло на ее день рождения", "Разве это не красная машина, которую он купил Джей Ло?", "Похоже, что Джей Лo оставила не только тебя, но и красную машину", – написали они.

Однако некоторые люди предположили, что Алекс не забирал подарок у Лопес, а она сама захотела его вернуть после расставания.

Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о расставании спустя четыре года отношений. Знаменитости объяснили свое решение тем, что у них гораздо лучше получается дружить, нежели быть парой. Они добавили, что намерены не прекращать общение полностью, а и дальше работать над общими проектами и быть поддержкой друг для друга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригес прокомментировал расставание с бывшей невестой, говоря лишь добрые слова о ней. Несмотря на то, что Дженнифер сразу после расставания отписалась от Родригеса в Instagram и удалила все совместные фото, спортсмен продолжает следить за обновлениями страницы бывшей возлюбленной.