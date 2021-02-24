Бывшая принца Гарри Элли Голдинг впервые станет мамой

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Певица Элли Голдинг показала фото на восьмом месяце беременности

Бывшая принца Гарри британская певица Элли Голдинг впервые станет мамой.

Об этом она с мужем Каспаром Джоплингом узнала во время празднования годовщины свадьбы в августе прошлого года. Соответствующими фотографиями с огромным животом Элли поделилась на своей странице в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"В августе 2020 года мы делали большое шоу. Тогда я понятия не имела, что уже беременна. Вскоре мы с Каспаром ненадолго уехали в путешествие по случаю нашей первой годовщины. Именно в поездке мы все узнали. Это было безумие. Беременность не входила в наши планы. Мысль об этом казалась мне нереальной", призналась исполнительница.

Сейчас 34-летняя артистка уже на восьмом месяце беременности. По ее словам, чувствовать она себя стала гораздо иначе: более женственней и уверенней. Также будущие родители уже знают пол ребенка, однако они будут рады как мальчику, так и девочке.

Отметим, что до знакомства с будущим супругом Каспаром Джоплингом у Элли Голдинг были романтические отношения с принцем Гарри.

Элли Голдинг ждет первенца
Живот Элли Голдинг на восьмом месяце беременности
Элли Голдинг скоро станет мамой

Как сообщал OBOZREVATEL, Летиция Каста в четвертый раз станет мамой. Фотографы подловили Касту во время прогулки по Парижу. Она предстала на публике в черных штанах, розовой кофте, которая обтягивала ее живот, а сверху женщина надела белую куртку.

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