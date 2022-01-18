'Буду голая разгуливать по Киеву': Тринчер с 3 размером груди показала, как отходила от наркоза

Украинская певица и актриса Анна Тринчер, на днях увеличившая грудь до третьего размера, показала забавное видео, на котором отходит от наркоза. После операции артистка заявила, что будет "разгуливать без верха по Киеву".

Нарезкой забавных роликов звезда поделилась с подписчиками в своем Instagram. Еще не полностью очнувшись, она благодарила персонала и фанатов, ругалась и даже пела (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что, отходя от наркоза, певица пыталась посмотреть на результаты хирургического вмешательства, ведь давно мечтала о маммопластике.

"Просто лучший день в моей жизни и лучшее мое решение. Спасибо", – сказала она.

Видео дня

Сразу после благодарности врачам, медсестрам и зрителям Анна заявила, что откажется от верхней одежды, чтобы демонстрировать свой новый бюст на улицах столицы.

"Мои агрессивные намерения. Я вот отвечаю, с этого моментра я вообще ничего не буду носить сверху. Буду голая разгуливать. Я буду голая разгуливать по Киеву. Вот обещаю", – сказала еще сонная певица.

Отметим, что знаменитость установила силиконовые импланты на 3,15 мл. На больший размер, по ее словам, ее уговорил пластический хирург.

Коротко о звезде:

Анна Тринчер – родилась в 2001 году в Киеве. Представляла Украину на "Детском Евровидении" в 2015 году. В апреле-2017 прошла кастинг на одну из главных ролей – Наты – в сериале "Школа" (1+1). Среди известных песен Тринчер: "Небо знает", "Школа", "Малиновые волосы", "По губам".

Напомним, что артистка отважилась на операцию через комплекс. Как сообщал OBOZREVATEL, Тринчер после операции объяснила подписчикам, почему для нее было важно увеличить грудь.