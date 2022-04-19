Будто кадры из фильма ужасов. Решетники показали видео Житомирской трассы после российских оккупантов

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина после практически двух месяцев пребывания в Ивано-Франковске, где семья с тремя детьми пыталась спрятаться от войны, решили на время вернуться в Киев. За 50 км до въезда в столицу, на Житомирской трассе, пара сняла ужасающие пейзажи с полуразрушенными зданиями и уничтоженной техникой на дорогах, которые скорее напоминают кадры из фильма ужасов, а не реальность в центре Европы.

Роликами Григорий и Кристина поделились с подписчиками на личных страницах в Instagram. В описаниях к видео супруги поблагодарили украинских воинов, которые ежедневно видят все ужасы войны, однако продолжают мужественно защищать родную землю.

Показывая страшные кадры в нескольких километрах от украинской столицы, жена телеведущего не сдержалась и назвала российских оккупантов фашистами и нечистью, уничтожающими Украину.

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"50 км от Киева. Центр Европы. 21 век. Такое впечатление, что это – съемки фильма и это все – бутафория. Какие же россияне фашисты. Так уничтожать нашу страну. Уничтожать людей и все, что они добывали тяжелым трудом. До сих пор не укладывается в голове! Но то, что наши военные сделали с ними – браво! И это только начало! Уничтожим всю нечисть", – прокомментировала кадры, сделанные на Житомирской трассе, Кристина.

Григорий Решетник добавил к описанию российских захватчиков и слово "мерзость". Он также отметил, что смотреть фото и видео разрушенных домов, сожженных деревьев и автомобилей в Интернете – это одно, а увидеть последствия действий армии РФ вживую – совсем другое несравнимое чувство.

"Вживую эти кадры воспринимаются еще болезненнее… Сердце разрывается, кажется, что это страшный сон или кинодекорации… но, к сожалению, нет… В то же время переполняет гордость за мужество и силу наших Героев. Мы выбьем эту мерзость из нашей земли. И построим еще более красивую Украину – свободную и независимую", – написал телезвезда в своем Instagram.

Как можно понять из видео, Решетники отправились в Киев без сыновей, а в комментариях под публикацией Кристина отметила, что домой пара возвращается ненадолго.

Как писал OBOZREVATEL ранее, жена Григория Решетника рассказала, как подслушала разговор сыновей – восьмилетнего Вани и четырехлетнего Димы – перед сном. Средний ребенок предложил старшему помолиться, чтобы ночью не было воздушной тревоги.