'Будет жарко': назван третий звездный тренер 'Голоса країни', который скрывается под образом КилимМэна

Организаторы нового сезона "Голоса країни" решили устроить интригу и скрыли третьего звездного тренера, который займет красное кресло в музыкальном шоу, за маской КилимМэна. Теперь же они раскрыли тайну. Так, еще одним судьей станет музыкальный продюсер Иван Клименко.

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Об этом сообщили на официальной странице вокальной программы в Instagram. Как отметил знаменитость, он будет искать артистов, которые глубоко чувствуют современную украинскую культуру и смогут нести важные месседжи в своей музыке (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Иван Клименко – украинский музыкальный продюсер, автор хитов, соучредитель лейбла ENKO. Он основал группу "Сальто Назад", познакомил аудиторию с такими артистами, как Alyona Alyona, Kalush Orchestra и Skofka. Также мужчина является саунд-продюсером треков Kola, MamaRika, Jamala, Jerry Heil, Kozak Siromaha и соавтором Stefania.

"Я благодарен за возможность сесть в тренерское кресло, потому что я давно слежу за "Голосом країни". Чувствую ответственность, ведь я всегда был как футбольный тренер, который находится за кулисами. Мне очень интересно дать толчок новой украинской музыке", – поделился звезда.

После объявления третьего судьи украинцы оставили свои мысли под публикацией: "На самом деле, это крутой шанс для участников попасть сразу в команду к тренеру, который в будущем может стать твоим продюсером", "Мастера должны выходить из тени, горжусь", "Это будет самый лучший сезон", "Вау, правда крутая новость", "Будет жарко", "Это топ, будет очень интересно смотреть".

Как недавно рассказал OBOZREVATEL, Владимир Дантес ответил, действительно ли посвятил новый трек "Чуєш" Наде Дорофеевой. В нем вокалист называет свою условную бывшую "мышью" и говорит, что больше ее не любит. Все подробности – по ссылке.

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