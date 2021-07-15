Бритни Спирс после суда с отцом сделала 'колесо' на лужайке. Видео

Популярная певица Бритни Спирс после очередного суда об опеке ее отца над ней поделилась с поклонниками новым роликом, на котором продемонстрировала, как делает несколько раз "колесо" на улице. Вначале видео артистка сидела верхом на лошади.

Также знаменитость поблагодарила фанатов за поддержку. Соответствующие кадры опубликованы на странице в Instagram Спирс (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Спасибо моим фанатам, которые поддерживают меня. Вы не представляете, что для меня значит поддержка таких потрясающих людей! Да благословит вас всех Бог!" – написала певица.

Видео дня

Стоит отметить, что из-за скандала с отцом на очередном заседании Высший суд округа Лос-Анджелес разрешил Спирс самостоятельно нанять адвоката по делу об опекунстве над ней.

Теперь юридические интересы артистки будет представлять Мэттью Розенгарт, специализирующийся на защите американских знаменитостей в суде. Он уже объявил, что намерен добиваться отстранения отца певицы Джеймса Спирса от опеки над ней.

К слову, опека над артисткой установлена с 2008 года. Это произошло после того, как ее поместили в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Джейми Спирс распоряжался финансами звезды, а также ее частной жизнью.

В ноябре 2020 года в число опекунов Бритни Спирс включили частную финансовую компанию Bessemer Trust. После этого адвокаты потребовали, чтобы отец певицы был исключен из ее опекунства. Нынешнее решение суда касается именно этого прошения.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, судья Верховного суда Лос-Анджелеса (США) отклонил просьбу американской певицы Бритни Спирс лишить права на опекунство ее отца – Джейми Спирса. Таким образом артистка признана "неспособной управлять своими финансовыми ресурсами, противостоять ненадлежащему влиянию или мошенничеству". Однако Спирс может подавать дальнейшие прошения.