Бритни Спирс исполнила странный танец в красном откровенном купальнике. Видео

Популярная 39-летняя американская певица Бритни Спирс в честь всемирного Дня Святого Валентина станцевала странный танец в красном откровенном купальнике на камеру. Знаменитость раскритиковали в комментариях, на что она оправдалась, заявив, что снимает танцы ради веселья.

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что Спирс не в первый раз демонстрирует танцы на камеру, она периодически публикует ролики в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С днем красного сердца", – написала звезда.

Видео дня

На опубликованном видео певица позировала в красном купальнике с откровенной зоной декольте. Под купальником на ней был одет белый бюстгальтер. Образ она дополнила красными перчатками и бордовыми туфлями на каблуке. Бритни Спирс на протяжении минуты потанцевала, сексуально выгибаясь и демонстрируя свою фигуру.

В комментариях под постом мнение пользователей сети разделилось. Одни восхищаются певицей и ее танцами, а другие критикуют.

"Ты светишься", "Королева", "Бритни танцовщица, таким способом она само выражается", "Что это за…?", "Икона", "Черт бы побрал эту подводку", "Надеюсь, кто-то еще смотрит и думает: что за бред?", "Я люблю Бритни, но мне кажется она нездоровая", "Пусть танцует, делает, что хочет, это ее жизнь и когда она вам не нравится, покиньте ее страницу", "Неловко", "Отвратительно", "Спирс выглядит устрашающе", "Зачем она снимает эти видео со странными танцами?", – пишут люди.

В свою очередь исполнительница ответила, что делает это ради веселья.

"Простите, но я не должна выглядеть как девушка с обложки журнала, когда танцую", — написала она.

Отметим, что Бритни Спирс часто публикует танцы в своем профиле Instagram. Например, 1 февраля 2022 года она разместила свои танцы под песню Селены Гомес "Bad Liar".

В начале января этого года певица в видео перемещается по комнате под музыку на фоне рождественской елки. Она примеряла несколько образов.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – 40-летняя американская поп-певица, актриса, танцовщица и автор песен. Получила премию "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". В 2021 году "Time" добавил ее в список самых влиятельных людей планеты в категории "иконы" (кумиры). Замужем была дважды - за Джейсоном Алленом Александром (в 2004 году, продолжительность брака 55 часов) и за Кевином Федерлайном (с 2004 до 2007-го). В 2021 году обручилась с 27-летним Сэмом Асгари.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Бритни Спирс обвинила сестру Джейми Линн Спирс во лжи против себя, с помощью которой та зарабатывает деньги.