Британцы хотят, чтобы будущим королем стал принц Уильям – опрос

Агентство Deltapoll провело опрос общественного мнения и выяснило, что большинство жителей Великобритании хотели бы, чтобы после Елизаветы II королем стал ее внук принц Уильям, а не наследник престола принц Чарльз.

В поддержку 38-летнего герцога высказались 47 процентов респондентов, а 27 процентов проголосовали за принца Уэльского. Об этом пишет издание The Mirror.

По словам источника, это лишний раз доказывает то, как упала популярность Чарльза, несмотря на все его усилия по улучшению своего имиджа.

Кроме того, 41 процент участников опроса считают, что королева должна находиться на троне до самой смерти, а 21 процент думают, что ей следует передать корону наследникам.

Также отмечается, что 18 процентов опрошенных высказались за упразднение монархии, а 51 процент заявили, что "с учетом всех событий, принц Гарри и его супруга Меган Маркл нанесли вред репутации британской королевской семьи".

К слову, опрос проходил с 31 марта по 1 апреля. В нем приняли участие 1 590 человек.

Как выглядит королевская семья

Напомним, ранее британская международная компания по исследованию рынка и анализу данных YouGov провела опрос, в результате которого оказалось, что популярность принца Гарри и Меган Маркл упала до низкого уровня впервые за всю историю. Это связано со скандальным интервью Опре Уинфри.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследование специалистов по косметической хирургии Longevita показало, что 38-летний герцог Кембриджский принц Уильям – самый сексуальный среди лысых мужчин в мире. В таком "титуле" он упоминается в блогах и публикациях Google 17,6 млн раз.