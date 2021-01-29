Британская королева Елизавета II ищет помощника по ведению соцсетей

Королева Великобритании Елизавета II ищет помощника старшего сотрудника по коммуникациям, который будет вести социальные сети.

Соответствующая вакансия появилась на сайте Букингемского дворца. Так, ищут человека с высшим образованием и опытом администрирования сайтов или соцсетей.

Как стало известно, чтобы получить эту должность кандидат должен уметь фотографировать, разбираться в дизайне, работать с видеоматериалами, а также иметь навыки SMM и копирайтинга.

Кроме того, человек должен уметь правильно использовать аналитику социальных сетей. Ему необходимо будет вести официальные аккаунты Букингемского дворца, создавать различные посты и продвигать контент.

Отметим, что Елизавета II за такую работу планирует платить 27 тысяч фунтов стерлингов в год (более 1 млн гривен). Также необходимо будет работать 37,5 часов в неделю.

Напомним, ранее 94-летняя Елизавета II и ее 99-летний супруг принц Филипп сделали прививки от коронавируса. Однако неизвестно, каким препаратом вакцинировали королевскую семью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании, в графстве Норфолк, умерла двоюродная сестра королевы Елизаветы II леди Мэри Колман. Ей было 88 лет.