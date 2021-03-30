Брежнева поздравила дочь с 20-летием и показала архивные фото

Украинская певица Вера Брежнева трогательно поздравила свою дочь Соню с 20-летием. Артистка также показала архивные фото девушки.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на личной странице в Instagram. Брежнева назвала дочь своей "бесконечной любовью, учителем и мотивацией" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"20 лет назад мы встретились, и это было мое самое первое настоящее осознанное счастье! Моя первая доченька, первая правнучка, внучка и племянница в нашей семье... С днем рождения, мой ангел!" – написала певица.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Они пожелали имениннице здоровья, много любви и счастья.

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