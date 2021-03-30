Брежнева поздравила дочь с 20-летием и показала архивные фото
Украинская певица Вера Брежнева трогательно поздравила свою дочь Соню с 20-летием. Артистка также показала архивные фото девушки.
Соответствующие снимки звезда опубликовала на личной странице в Instagram. Брежнева назвала дочь своей "бесконечной любовью, учителем и мотивацией" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"20 лет назад мы встретились, и это было мое самое первое настоящее осознанное счастье! Моя первая доченька, первая правнучка, внучка и племянница в нашей семье... С днем рождения, мой ангел!" – написала певица.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Они пожелали имениннице здоровья, много любви и счастья.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Вера Брежнева поделилась с поклонниками трогательным семейным снимком. На нем она позировала вместе с подросшими дочерьми – 20-летней Соней и 11-летней Сарой.
Также Вера Брежнева поделилась с поклонниками фото, где впервые показала своего покойного отца.