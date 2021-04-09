Брежнева поразила сходством со своей сестрой. Фото

Известная украинская певица и актриса Вера Брежнева удивила своих поклонников невероятной схожестью с сестрой Викторией.

Соответствующий кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, на нем артистка с младшей сестрой выглядят будто близнецы, потому что очень похожи.

Знаменитость запечатлена на снимке в черной кофте с длинными рукавами, коротких шортах и солнцезащитных очках. Завершают образ панама с ярким принтом и бежевая огромная сумка.

Виктория Галушко выбрала наряд похожих цветов: атласную юбку молочного оттенка, короткий топ и солнцезащитные очки. У нее на плече практически такая же сумка, что и у сестры, только с небольшим отличием.

"Мне рассказать тебе надо, но не сейчас и не здесь, лучше поедем куда-то, где солнышко есть", – говорится в подписи к фото.

Фанаты тоже заметили невероятное сходство Веры с младшей сестрой. Вот некоторые их комментарии:

"Различил только по сумкам, у кого больше, тот и старший!", "Какие красавицы, две сестрички", "Хорошие!", "Роскошные девушки!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян показала, как выглядела с сестрой Кортни в подростковом возрасте. На снимке девушки позировали еще совсем юными. У них на лицах минимум макияжа и тонкие брови, которые раньше были в моде.