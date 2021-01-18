Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе

Украинская певица Вера Брежнева рассказала, что долго присматривалась к продюсеру и композитору Константину Меладзе и согласилась выйти замуж за него лишь тогда, когда точно удостоверилась, что он является надежным человеком.

Об этом звезда рассказала в интервью на YouTube-канале Армана Давлетярова (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"После притирки поняла, что хочу связать с ним жизнь. Во время притирки такой мысли не было. С гениями сложно. С людьми, которые чего-то добились реально сложно. К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие. Из-за того, что мы редко видимся – каждая наша встреча долгожданная. Есть о чем поговорить, есть что рассказать друг другу", – сказала певица.

Брежнева отметила, что более эмоциональная и вспыльчива, чем ее супруг. По словам артистки, Меладзе также намного сдержаннее.

"Я более вспыльчивая. У Кости есть точка кипения, если его чем-то довести, то может и кулаком по столу. Я как мудрая женщина старюсь до этого не доводить. Раньше мне сложно было себя успокоить, а сейчас я сама успокаиваю других", – подчеркнула Брежнева.

Певица отметила, что если в их отношениях возникают разногласия, то она сразу ищет компромисс.

"Надо говорить о том, что чувствуешь. Превращаться в тень партнера – неправильно. Я – ревнивый человек, но если не давать повода, то не буду это проявлять. Если дать повод, то лучше меня не злите, не будите во мне зверя", – сказала певица.

Брежнева добавила, что ни в коем случае не старается перевоспитать Меладзе. Артистка не навязывает супругу свое мнение.

"С возрастом поняла, что если человек не захочет чего-то сделать, то он не сделает. Костя, например, не летает на самолетах. Сначала я была возмущена, думала, что это нужно изменить. Потом поняла, что я не могу это изменить. Мне оставалось либо злиться, либо принять это. Я так и сделала. Более того, я начала ездить с ним на машине", – сказала звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками трогательным семейным снимком. На нем она позировала вместе с подросшими дочерьми – 19-летней Соней и 11-летней Сарой.