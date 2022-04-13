'Боже, храни саботажников!' Роднянский подсказал россиянам, как законно избежать участия в войне в Украине

Известный режиссер и продюсер из Киева Александр Роднянский рассказал, как русским солдатам избежать участия в боевых действиях в Украине, тем самым остановить преступные действия армии РФ. Он отметил, что на территории России нет понятия война, а происходящее в украинских городах и селах, официально называют "спецоперацией". Именно поэтому отказ исполнять приказ не будет рассматриваться как дезертирство, а следовательно "отказники" не понесут за это никакого наказания.

"Памятку" для тех, кто не хочет идти воевать в Украину Роднянский опубликовал на личной странице в Instagram. Он отметил, что количество таких солдат по данным Conflict Intelligence Team варьируется от 20% до 40%.

"Ход войны предполагает возвращение многих частей обратно на территорию России. Например, недавно вернулись те подразделения, которые были выведены с Киевского, Черниговского, Сумского направлений. А вот возвращаться обратно на войну в Украину многие отказались", – прокомментировал медиа-менеджер.

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Продюсер привел рассказ отца одного из оккупантов из Дагестана. Тот вернулся из Украины с еще 60-ю своими сослуживцами "худой и измотанный". Захватчик признался, что их использовали как пушечное мясо, они не ели по 2-3 дня, и заявил, что больше не вернется на эту "бессмысленную войну".

"Соседи спрашивают, а разве это не дезертирство, он отвечает – дезертирство бывает во время войны, а войны нет – есть специальная военная операция", – процитировал Роднянский рассказчика.

Режиссер уточнил, что у воюющих на фронте способов отказаться от участия в войне не очень много, однако они все-таки есть. Вспомнил Александр Ефимович случай с русским танкистом, который ездил кругами по украинскому селу, чтобы сжечь все топливо, оставить боевую машину и сбежать. Кинодеятель также привел в пример солдат, которые сдавались вместе с техникой, чтобы получить за нее денежное вознаграждение.

Роднянский акцентирует на том, что за отказ идти на войну в Украину, которую в РФ не признают, никого не наказали.

"Тот факт, что войны официально нет, привел к тому, что за отказ воевать никого пока не посадили: "исходя из той информации, которая до нас доходит, военная прокуратура признаёт, что ничего возбудить против отказников не получится, могут только покошмарить. Важно не покидать саму военную службу, не бежать, иначе это будет дезертирство, уголовка"... Уголовное дело при отказе исполнять приказ можно будет завести только в случае, если будет доказан существенный вред службе. Иными словами, есть шанс избежать участия в войне", – объяснил кинодеятель, ссылаясь на сообщения Conflict Intelligence Team и адвоката Павла Чикова.

В комментариях Роднянскому по-доброму написали: "Боже, храни саботажников!" Пользователи сети отметили, что у человека всегда есть выбор: идти убивать или нет, а некоторые насторожились, что подобный пост станет поводом для кремлевской власти внести изменения в закон.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Александр Роднянский предположил, что следующим президентом РФ может стать российский блогер Юрий Дудь. По его словам, основатель канала-миллионника на YouTube жестко выступает против путинского режима, говорит правду и при этом – абсолютный патриот своей Родины.