'Блекаут. Рождество': в Украине сняли фильм об энергетиках, которые не дали Путину украсть наш праздник

В Украине сняли документальный фильм "Блекаут Рождество", рассказывающий о героической борьбе энергетиков Украины с российскими ракетными атаками. В фильме покажут, как наша энергетическая система страдала от атак и какие были катастрофические уничтожения.

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Фильм был создан Объединением украинских продюсеров (ОУП) и SPACE Production, передает 24 Канал. Этот фильм напомнит украинцам без света и покажет, как энергетическая система страдала и восстанавливалась. Премьера фильма состоится на СТБ в воскресенье, 16 апреля, в 23.10.

Съемочная группа фильма "Блекаут. Рождество" получила эксклюзивный доступ к ряду критически важных объектов инфраструктуры, попала в места после ударов российскими ракетами. Теперь каждый зритель увидит, как работает энергосистема изнутри.

“Блекаут. Рождество" фиксирует тот период, когда мы все, кто остался в Украине, готовились к жизни без электротока. Это фильм о тех, благодаря кому этого тотального апокалипсиса не произошло, хотя ракетные удары делали для этого все. Российские атаки нанесли огромный ущерб, столь большой , что я и примерно не представляла, какие уничтожения стоят за обыденной "поврежденной сетью". Только в процессе съемок я поняла, какой титанический труд велся нашими энергетиками для поддержки сети в рабочем состоянии. Мы покажем вам людей, благодаря которым произошло чудо рождественских огней в украинских домах, рассказала автор сценария и креативная продюсер Тала Пристаецкая.

Всего в фильме рассказано 12 историй. Их объединяет сюжетная линия главного диспетчера НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко. Он был в центре управления энергосистемой во время каждой атаки, каждый раз, когда российская ракета попадала в украинскую электростанцию или подстанцию. И делал все возможное, чтобы свет снова включался.

Фильм собрал истории из пяти городов – Одессы, Львова, Павлограда, Харькова, Киева.

В фильме, в частности, покажут сюжетные линии о:

фотографа Сергея, ищущего свет в темном Киеве;

военную и маму пятерых детей Елену;

хирург Андрей, который должен выполнять свою работу независимо от отключений электроэнергии;

швейцарского светового художника Гэри Хофштеттер, олицетворяющего в Украине артакцию "Christmas Light for Hope".

Но главными героями фильма есть украинские энергетики. В Украине тогда открылся целый "энергетический фронт" – вместе работали инженеры, электрики, ремонтные бригады, колл-центры, спасатели. Они научились действовать в условиях регулярных повреждений системы и постоянно несли свет.

Продюсер фильма "Блекаут. Рождество" Илона Шнейдер рассказала, что это стало проявлением несокрушимости Украины и борьбы против тьмы российской агрессии.

"Огни Рождества будут сиять, несмотря на ракетные удары, потому что есть такой свет, который никогда не гаснет. Путин не стал похитителем украинского Рождества, как бы он этого ни хотел. "Каждая рассказанная история - это пример мужества, отважности и человечности. Это восхищает", - призналась она.

Фильм создали, чтобы показать героическую работу украинских энергетиков, чтобы украинцы узнали, почему приходилось проходить этим людям, чтобы в Украине были свет и связь.

"Съемочная группа фильма "Блекаут. Рождество", не раздумывая, уехала снимать энергетические объекты и шахту в Павлограде именно тогда, когда Россия активно запускала ракеты по украинской энергосистеме. Они рискнули находиться в местах, куда целился враг, чтобы зафиксировать преступления России. Показать героическую работу украинских энергетиков для съемочной группы было важнее собственной безопасности. И сейчас благодаря им мы узнали, через что приходилось проходить энергетикам, чтобы в Украине были свет и связь", - рассказала Дарья Легони-Фиалко, основательница и генпродюсер SPACE Production, соучредительница ОУП.