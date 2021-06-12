Билык показала фото, как выглядела 30 лет назад без пластики

Украинская певица Ирина Билык поделилась с поклонниками редким архивным кадром и показала, как выглядела в молодости до пластики. Знаменитость опубликовала снимок с газеты 30 летний давности, а также показала интервью, которое было в дополнении к фото.

Печатный материал Билык запостила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На архивном фото тогда еще 20-летняя певица позирует в блестящей рубашке и с пышной прической. В stories знаменитость отметила, что раритетный кадр с газеты ей прислали подписчики.

В интервью Билык рассказывала о своем первом кассетном альбоме под названием "Кувала зозуля", который состоял из 10 песен. Кроме того, она ответила на вопрос журналистки, что по ее мнению самое главное в творчестве.

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"Сугубо для меня прежде всего – индивидуальность. Как в жизни, так и на сцене. Главное придерживаться своего стиля даже в тех случаях, когда пробуешь для себя что-то новое", – признавалась для интервью газете артистка.

Коротко о знаменитости:

Ирина Билык – украинская певица, композитор, телеведущая, народная артистка Украины.

В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

С марта 2013 года знаменитость біла в браке с фотографом Асланом Ахмадовым. У пары родился сын Табриз в 2015-ом. Кроме того, у певицы также есть 20-летний сын Глеб от предыдущих отношений.

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык показала подросших сыновей в семейной фотосессии. Они украсили обложку украинского глянца for mama.